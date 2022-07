Stand: 17.07.2022 12:50 Uhr A7 zwischen Seesen und Echte nach Unfall voll gesperrt

Nach einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ist die A7 in beide Richtungen voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 11.30 Uhr in Fahrtrichtung Kassel. Ersten Informationen zufolge wurden mehrere Menschen verletzt. Die A7 ist aktuell in Richtung Süden ab der Anschlussstelle Seesen und in Richtung Hannover ab der Anschlussstelle Echte voll gesperrt. Es haben sich nach Informationen der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen kilometerlange Staus gebildet. Die Autobahnpolizei empfiehlt, den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.07.2022 | 06:30 Uhr