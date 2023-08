Stand: 17.08.2023 13:06 Uhr A7 zwischen Bockenem und Göttingen: Sechs Spuren bald frei

Der sechsspurige Streckenabschnitt der A7 zwischen Bockenem und Göttingen soll bis Montag freigegeben werden. Das teilte der Autobahnbetreiber Via Niedersachsen mit. Man arbeite mit Hochdruck an der Fertigstellung und Freigabe der jeweils drei Fahrspuren in beide Richtungen. In der Woche ab dem 28. August werde es aber noch Restarbeiten und Anpassungen geben, die jedoch nur noch zur Sperrung einzelner, nicht aller Spuren führen werde, hieß es weiter. Die offizielle Fertigstellung der A7 in dem Bereich soll im Herbst erfolgen. Das Autobahnstück wurde im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP) realisiert.

