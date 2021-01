Stand: 21.01.2021 10:47 Uhr A7 wird in der Nacht zu Freitag teilweise gesperrt

Die A7 wird am Donnerstagabend auf zwei Teilstücken zwischen Hannover und Göttingen gesperrt. Betroffen sind die Abschnitte zwischen Northeim Nord und Northeim West in Richtung Kassel und zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim Nord in Richtung Hannover. Der Grund sind Reparaturen an der Fahrbahn, wie Via Niedersachsen mitteilte. Deshalb kann die Autobahn in den Bereichen zwischen 20 Uhr und morgen früh um 6 Uhr nicht befahren werden. Ausweichstrecken sind ausgeschildert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.01.2021 | 09:30 Uhr