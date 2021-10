Stand: 08.10.2021 11:14 Uhr A7 wird in Süd-Niedersachsen übers Wochenende voll gesperrt

Wer am Wochenende auf der A7 unterwegs ist, muss mit Behinderungen rechnen. Wegen Bauarbeiten wird die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Seesen gesperrt - und zwar schon ab Freitagnachmittag 15 Uhr. Das teilte die zuständige Autobahngesellschaft Via Niedersachsen mit. Die Sperrung soll am Montagmorgen, 5 Uhr, wieder aufgehoben werden. Um Staus zu vermeiden, sollten Verkehrsteilnehmer nicht den Angaben ihrer Navigationsgeräte folgen, sondern die Umleitungen nutzen, so Via Niedersachsen.

Umleitungsstrecken sind ausgeschildert

Wer in Richtung Hannover möchte, sollte an der Anschlussstelle Northeim-Nord abfahren und von dort an die U13a via Hohnstedt, Kreiensen, Bad Gandersheim zur Anschlussstelle Seesen nutzen. In der Gegenrichtung wird der Verkehr an der Anschlussstelle Seesen abgeleitet und über Dannhausen, Bad Gandersheim, Kreiensen, Kuventhal, Einbeck und Hohnstedt über die B248, B64 und B3 zur AS Northeim Nord geleitet.

