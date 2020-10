Stand: 01.10.2020 10:06 Uhr Ab 20 Uhr: A7 in Richtung Hannover wieder gesperrt

Die Autobahn 7 wird in der Nacht zu Freitag erneut zwischen Northeim Nord und Echte gesperrt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Von heute 20 Uhr bis morgen früh um 6 muss die A7 nach Hannover in diesem Bereich umfahren werden, teilte der Autobahnbetreiber Via Niedersachsen mit. Die Fahrbahn wird sechsstreifig ausgebaut, die Sperrung erfolgt, um Fahrbahnschäden zu beseitigen. Die Strecke nach Kassel ist davon nicht betroffen. Dort gibt es freie Fahrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 01.10.2020 | 13:30 Uhr