Stand: 25.09.2023 21:32 Uhr A7 nach Unfall bei Hann. Münden Richtung Kassel gesperrt

Die Autobahn 7 in Südniedersachsen ist nach einem tödlichen Unfall an der Anschlussstelle Hann. Münden-Lutterberg in Richtung Kassel gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, prallte ein 50-Jähriger am Montagnachmittag mit seinem Auto an einem Stauende in einen Lastwagen. Der Autofahrer starb. Die Unfallursache war zunächst unklar. Ersten Ermittlungen zufolge prallte der Wagen ungebremst in den Laster. Die A7 wurde zwischen den Anschlussstellen Hann. Münden-Hedemünden und Lutterberg (Landkreis Göttingen) gesperrt. Autofahrer werden gebeten, den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren oder die A7 ab Hedemünden zu verlassen und über die Umleitungsstrecke zu fahren. Am Abend staute sich der Verkehr auf 15 Kilometern. Die Ausweichstrecke war überlastet. Wann die Sperrung wieder aufgehoben wird, war laut Polizei auch am späten Abend noch unklar.

