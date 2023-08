Stand: 03.08.2023 13:05 Uhr A7 nach Lkw-Unfall in Richtung Norden gesperrt

Die A7 ist am Dreieck Salzgitter nach Norden voll gesperrt. Nach ersten Informationen der Polizei ist dort ein Lkw umgekippt, der alle Fahrspuren in Richtung Norden blockiert. Der Fahrer blieb offenbar unverletzt. Warum er mit seinem Laster von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Der Verkehr in Richtung Norden staut sich kilometerweit - und die Sperrung wird auf jeden Fall noch ein paar Stunden anhalten, sagt die Autobahnpolizei.

