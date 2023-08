A7 nach Lkw-Unfall bei Salzgitter in Richtung Norden gesperrt Stand: 03.08.2023 14:06 Uhr Die A7 nach Norden ist seit dem späten Vormittag zwischen dem Dreieck Salzgitter und der Ausfahrt der Ausfahrt Derneburg-Salzgitter voll gesperrt. Laut Polizei ist dort ein Lkw umgekippt.

Derzeit seien alle Fahrspuren in Richtung Norden blockiert, heißt es von der Autobahnpolizei in Hildesheim. Ihren Angaben nach blieb der Fahrer unverletzt. Die genaue Unfallursache ist laut Autobahnpolizei noch nicht geklärt. Offenbar sei der Fahrer des Lkw von seiner Spur abgekommen und gegen die Leitplanke gestoßen, so die Polizei. Danach kippte der Laster um und blockiert nun die A7 in nördlicher Richtung.

Menschen hinter Unfallstelle dürfen auf der Autobahn wenden

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Aufräumarbeiten noch bis zum Abend dauern werden. Seit dem Mittag staut sich der Verkehr vor der Unfallstelle - derzeit auf einer Länge von rund acht Kilometern. Die Menschen, die zwischen der Unfallstelle und dem Dreieck Salzgitter im Stau standen, durften ihre Fahrzeuge auf der Autobahn wenden und wurden von der Polizei zur Abfahrt zurückgeleitet. Inzwischen ist eine Umleitung eingerichtet: Sie führt über die A39 in Richtung Salzgitter und dann bei Wartjenstedt über die B6 zurück zur A7. Die Polizei rät dazu, die Unfallstelle möglichst weiträumig zu umfahren.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.08.2023 | 13:30 Uhr