Stand: 18.11.2022 10:41 Uhr A7 nach Lkw-Unfall bei Hann. Münden weiter gesperrt

Auf der A7 bei Hann. Münden ist am Freitagmorgen ein Lastwagen aus ungeklärter Ursache umgekippt. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Weil der Sattelzug als Gefahrgut-Transport gekennzeichnet war, wurden zunächst beide Fahrtrichtungen gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Mittlerweile gab sie Entwarnung: Der Lkw hatte gelösten Kalk geladen. Davon gehe nach derzeitigem Stand keine Gefahr aus, sagte eine Sprecherin. In der Folge wurde die Sperrung der A7 in Richtung Kassel aufgehoben. Die Strecke in Richtung Hannover bleibt dagegen weiter zwischen Hedemünden und Dreieck Drammetal gesperrt. Die Aufräumarbeiten werden sich nach Auskunft der Polizei bis zum Nachmittag hinziehen. Der Verkehr staute sich am Vormittag auf mehrere Kilometer Länge. Die Autobahnpolizei Göttingen empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren.

