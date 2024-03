A7 nach Lkw-Brand in Richtung Kassel wieder frei befahrbar Stand: 23.03.2024 09:00 Uhr Nach dem Brand eines Lkw auf der A7 zwischen Hann. Münden-Hedemünden und Lutterberg am Donnerstag ist die Strecke wieder vollständig freigegeben.

Der Lastwagen hatte nach Angaben der Polizei 24 Tonnen Industriekleber geladen. Er war demnach kurz hinter der Werratalbrücke aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Laut Polizei konnte der Fahrer den Lkw auf dem Standstreifen anhalten und sich in Sicherheit bringen. Der 62-Jährige blieb unverletzt, kam aber zur ärztlichen Begutachtung ins Krankenhaus. Trotz Löscharbeiten brannte der Lkw vollständig aus. Durch das Feuer wurden auch Teile der Fahrbahndecke beschädigt. Der Kleber verstopfte zudem die Entwässerungsrinne neben der Fahrbahn.

Sperrung sorgte für lange Staus

Die Bergung des Fahrzeugs hatte am Donnerstag mehrere Stunden in Anspruch genommen. Erst am Nachmittag war die Strecke in Richtung Kassel wieder zum Teil befahrbar. Die Sperrung sorgte für lange Staus, am Nachmittag betrug der Rückstau in Richtung Süden mehr als zehn Kilometer. Wegen der starken Rauchentwicklung war zeitweise auch die Gegenrichtung nach Hannover gesperrt.

