Stand: 04.02.2020 08:29 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

A7 muss heute kurzfristig gesperrt werden

Die A7 muss heute in Richtung Süden kurzfristig voll gesperrt werden. Nach Angaben des privaten Betreibers Via Niedersachsen sind zwischen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg witterungsbedingt Fahrbahnschäden aufgetreten. Diese müssten aus Sicherheitsgründen dringend behoben werden, so der Betreiber, die Sanierungsmaßnahmen seien unaufschiebbar. Von Dienstag 9 Uhr bis Mittwochmorgen um 6 Uhr ist die Fahrbahn Richtung Kassel zwischen den Ausfahrten Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg daher komplett gesperrt. Umleitungsstrecken wurden eingerichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.02.2020 | 06:30 Uhr