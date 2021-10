Stand: 09.10.2021 17:46 Uhr A7 in Süd-Niedersachsen übers Wochenende voll gesperrt

Wer an diesem Wochenende auf der A7 unterwegs ist, muss mit massiven Behinderungen rechnen. Wegen Bauarbeiten ist die Fahrbahn seit Freitagabend zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Seesen in beide Richtungen gesperrt. Auf den Ausweichstrecken kommt es bereits seit Sonnabendmorgen zu Staus, berichtete die Verkehrszentrale. Auch auf der B64 von Holzminden in Richtung Seesen gibt es Stau. Die Vollsperrung der A7 besteht noch bis Montag, 5 Uhr. Die Polizei hat angekündigt, auf den Ausweichstrecken verstärkt zu kontrollieren. Autofahrern und -fahrerinnen wird empfohlen, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren oder auf andere Verkehrsmittel auszuweichen.

Umleitungsstrecken sind ausgeschildert

Wer in Richtung Hannover möchte, sollte an der Anschlussstelle Northeim-Nord abfahren und von dort an die U13a via Hohnstedt, Kreiensen, Bad Gandersheim zur Anschlussstelle Seesen nutzen. In der Gegenrichtung wird der Verkehr an der Anschlussstelle Seesen abgeleitet und über Dannhausen, Bad Gandersheim, Kreiensen, Kuventhal, Einbeck und Hohnstedt über die B248, B64 und B3 zur AS Northeim Nord geleitet.

