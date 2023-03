Stand: 03.03.2023 10:09 Uhr A7 bei Salzgitter wird am Wochenende gesperrt

Autofahrer auf der A7 Richtung Hannover müssen am Wochenende Umwege in Kauf nehmen. Die Strecke wird am Dreieck Salzgitter von Freitagabend um 20 Uhr bis Montagfrüh um 5 Uhr gesperrt. Grund sei der Rückbau der Baustelle in diesem Bereich, teilte die Autobahn-Gesellschaft des Bundes mit. Autofahrer werden ab dem Dreieck Salzgitter über die A39 zur Wiederauffahrt bei Westerlinde umgeleitet.

