Stand: 07.10.2019 09:21 Uhr

A7 bei Salzgitter: Sperrung dauert bis zum Abend

Die Reparaturarbeiten auf der Autobahn 7 bei Salzgitter haben am Morgen begonnen. Die Sperrung zwischen dem Dreieck Salzgitter und der Abfahrt Salzgitter-Derneburg dauert laut Autobahnpolizei mindestens bis zum Abend. Spätestens Morgen früh solle die Strecke wieder frei gegeben werden. Polizei und Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen rechnen heute mit langen Staus auf der A7 und den Ausweichstrecken auf A39, B1 und B6.

Reparaturen verzögern sich mangels Personal

Der Autobahnabschnitt bei Salzgitter war Freitagnacht gesperrt worden, nachdem bei Derneburg Fahrbahnschäden festgestellt worden waren. Auf einer Länge von etwa zehn Metern hat sich der Asphalt den Angaben zufolge um rund 20 Zentimeter abgesenkt und es sind Bodenwellen entstanden. Dass die Bauarbeiten erst jetzt beginnen, liegt laut Polizei daran, dass die beauftragte Straßenbaufirma für das Wochenende keine einsatzbereiten Mitarbeiter gefunden hat.

Sperrung sorgt für lange Staus zu Ferienbeginn

Die ungeplante Vollsperrung sorgte zum Start in die Herbstferien in Niedersachsen am Sonnabend auf den Ausweichstraßen für lange Staus. Die "Hildesheimer Allgemeine Zeitung" berichtete über ein "Verkehrschaos im Landkreis".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.10.2019 | 10:00 Uhr