Stand: 07.10.2019 12:38 Uhr

A7 bei Salzgitter: Sperrung bis morgen Vormittag

Heute wird es wohl nichts mehr: Die Vollsperrung der Autobahn 7 bei Salzgitter wird laut Landesstraßenbaubehörde erst morgen gegen 11 Uhr aufgehoben. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Freitagnacht wurden zwischen dem Dreieck Salzgitter und der Abfahrt Salzgitter-Derneburg gefährlich hohe Bodenwellen entdeckt, seither ist der Abschnitt gesperrt. Seit dem Vormittag wird die Fahrbahn repariert. Polizei und Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen rechnen erneut mit Staus auf der A7 und den Ausweichstrecken auf A39, B1 und B6.

Abgesackte A7 wird repariert 07.10.2019 12:15 Uhr Der abgesackte Teil der A7 bei Salzgitter wird seit Montagmorgen instand gesetzt. Spätestens Dienstag früh soll die Sperrung der Autobahn aufgehoben sein.







Boden muss auf 30 Metern Länge ausgeglichen werden

Der Beginn der Reparaturarbeiten hatte sich heute verzögert, weil sich die beauftragte Baufirma erst ein Bild vom Ausmaß der Schäden machen musste, sagte Anike Rhode von der Landesstraßenbaubehörde in Bad Gandersheim dem NDR. Zunächst fräsen Bauarbeiter die Deckschicht auf, gleichen dann auf einer Länge von 30 Metern - statt der erwarteten zehn - den Höhenunterschied auf der Fahrbahn aus und asphaltieren die Fahrbahn wieder. Anschließend müsse der Belag noch rund sieben Stunden abkühlen, hieß es weiter. Dass die Bauarbeiten nicht schon am Wochenende begonnen haben, liegt laut Polizei daran, dass die beauftragte Straßenbaufirma keine einsatzbereiten Mitarbeiter gefunden hat.

Sperrung sorgt für lange Staus zu Ferienbeginn

Die ungeplante Vollsperrung sorgte zum Start in die Herbstferien in Niedersachsen am Sonnabend auf den Ausweichstraßen für lange Staus. Die "Hildesheimer Allgemeine Zeitung" berichtete über ein "Verkehrschaos im Landkreis".

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 07.10.2019 | 19:30 Uhr