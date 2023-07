Stand: 18.07.2023 06:51 Uhr A7 bei Salzgitter: Auto prallt gegen Lkw, Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der A7 bei Salzgitter ist am Montagabend eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Laut Polizei war die 44-Jährige bei einem Spurwechsel mit ihrem Wagen ins Schleudern geraten und gegen einen Lkw geprallt. Dabei wurde der Tank des Lastwagens aufgerissen. Ein 38-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die bereits verunfallten Fahrzeuge. Weil Kraftstoff auslief, musste die Fahrbahn gereinigt werden. Die A7 zwischen zwischen Derneburg/Salzgitter und Bockenem wurde deshalb für mehrere Stunden gesperrt. Im Rückstau kam es zu einem weiteren Unfall. Dabei kollidierten zwei Lkw, ein 30-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt. In einem der Lkw wurden Springpferde im Gesamtwert von drei Millionen Euro transportiert. Die Tiere blieben unverletzt.

