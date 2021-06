A7 bei Rhüden bleibt nach Unfall Richtung Norden dicht Stand: 02.06.2021 07:11 Uhr Die A7 bleibt nach einem schweren Unfall zwischen Rhüden (Landkreis Goslar) und Bockenem (Landkreis Hildesheim) in Richtung Norden voraussichtlich bis Ende der Woche gesperrt.

Wie die Autobahnpolizei dem NDR Niedersachsen am Mittwochmorgen sagte, sei die Fahrbahn so stark beschädigt, dass sie erneuert werden müsse. Erste Schätzungen der Polizei gehen von einem Schaden an der Fahrbahn in Höhe von rund 300.000 Euro aus. Die Schäden an den beteiligten Fahrzeugen beziffert die Polizei auf mehr als 148.000 Euro. Der Verkehr in Richtung Norden wird weiterhin an der Anschlussstelle Rhüden von der Autobahn abgeleitet. In Richtung Kassel war die Autobahn dagegen am späten Abend wieder befahrbar.

Lkw brennt aus

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge waren die beteiligten Fahrzeuge auf der A7 in Richtung Norden unterwegs, als ein 81-Jähriger mit seinem Pkw aus bisher ungeklärter Ursache den rechts neben ihm fahrenden Sattelzug touchierte, dann von der Fahrbahn abkam und gegen die Außenschutzplanke prallte. Der Sattelzug geriet seinerseits ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und berührte zunächst die Außenschutzplanke, bevor er nach links die Fahrbahn querte und gegen die Mittelschutzplanke stieß. Dabei kippte der Sattelzug auf die Beifahrerseite, der Tank riss auf, der Laster fing Feuer und brannte aus.

81-Jähriger in Göttinger Klinik gebracht

Der 81-jährige wurde schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik nach Göttingen. Der 57-jährige Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus nach Goslar gefahren.

Die Bergung dauerte am Dienstagabend noch an. Die Autobahn war zwischenzeitlich in beide Richtungen voll gesperrt, es bildeten sich lange Staus.

