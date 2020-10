Stand: 08.10.2020 06:36 Uhr A7 bei Northeim wird heute Nacht wieder voll gesperrt

Erneut wird die die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Nachdem die Strecke bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag dicht war, kann sie nun auch heute zwischen 21 Uhr und 6 Uhr am Freitagmorgen nicht befahren werden. Das teilte Via Niedersachsen mit. Das Unternehmen ist mit dem Ausbau der A7 beauftragt. Die ausgeschilderten Umleitungsstrecken führen von den Anschlussstellen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg jeweils über die Bundesstraße 3/Göttinger Straße durch die Northeimer Innenstadt. Dort ist laut Via Niedersachsen mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.10.2020 | 17:00 Uhr