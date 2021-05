Stand: 07.05.2021 09:51 Uhr A7 bei Northeim wird von Freitagabend an gesperrt

Wegen Bauarbeiten wird die A7 bei Northeim am Freitagabend um 19 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Die Strecke wird dort auf insgesamt sechs Spuren ausgebaut. Während der Ausbauarbeiten der Fahrbahn in Richtung Kassel soll der Verkehr auf die Bahn Richtung Hannover umgeleitet werden. Diese Vorbereitungen finden an diesem Wochenende statt. Fahrer werden gebeten, den Umleitungsschildern zu folgen. Die Sperrung soll bis Sonntagmittag dauern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.05.2021 | 09:30 Uhr