Stand: 22.12.2022 08:27 Uhr A7 bei Northeim nach Reinigungsarbeiten wieder frei

Die Sperrung der Autobahn 7 bei Northeim ist aufgehoben. Die Fahrbahn Richtung Süden musste am Mittwoch gesperrt werden, weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Grund war ein Unfall mit einem Lkw am Mittwochmorgen, bei dem der Tank aufgerissen wurde. Die Anschlussstellen Northeim-Nord und Northeim-West konnten auch am späten Abend noch nicht angefahren werden. Ortskundige Autofahrer sollten das Gebiet weiträumig umfahren, so die Polizei.

