Stand: 07.10.2020 10:56 Uhr A7 bei Northeim in den kommenden Nächten voll gesperrt

Ab Mittwochabend wird die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. In der Zeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr am Donnerstagmorgen kann die Autobahn laut Via Niedersachsen nicht befahren werden. Das Unternehmen ist mit dem Ausbau der A7 beauftragt. Am Donnerstagabend ab 21 Uhr wird die Autobahn erneut gesperrt - bis Freitagmorgen um 6 Uhr. Die ausgeschilderten Umleitungsstrecken führen von den Anschlussstellen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg jeweils über die Bundesstraße 3/Göttinger Straße durch die Northeimer Innenstadt. Dort ist laut Via Niedersachsen mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.10.2020 | 17:00 Uhr