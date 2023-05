Stand: 05.05.2023 14:46 Uhr A7 bei Northeim in Richtung Kassel am Wochenende gesperrt

Die Autobahn 7 ist am Wochenende zwischen den Anschlussstellen Seesen (Landkreis Goslar) und Northeim-West in Richtung Kassel gesperrt. Nach Angaben der Betreibergesellschaft Via Niedersachsen beginnt die Sperrung am Freitag um 19 Uhr und endet am Sonntag um 22 Uhr. Die Umleitungen über die Strecken U64a und U66 sollen ausgeschildert sein. Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten im Rahmen der Sanierung der Autobahn.

