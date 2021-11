Stand: 19.11.2021 10:36 Uhr A7 bei Northeim am Wochenende wieder voll gesperrt

Die A7 wird am Wochenende erneut voll gesperrt. Betroffen ist nach Angaben des Autobahnbetreibers Via Niedersachsen der Abschnitt zwischen Northeim-Nord und Seesen. Grund sind Bauarbeiten: Für den Ausbau müsse der Verkehr umgeleitet werden, sagte ein Sprecher. Seinen Angaben nach beginnt die Sperrung am Freitagabend um 19 Uhr und endet am Montagmorgen um 5 Uhr.

