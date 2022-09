Stand: 16.09.2022 19:08 Uhr A7 bei Northeim Richtung Hannover bis Sonntagabend gesperrt

Auf der A7 nördlich von Northeim wird weiter gebaut. Die Autobahn ist deshalb bis Sonntagabend um 18 Uhr in Richtung Hannover zwischen Echte und Seesen gesperrt. Für den sechsspurigen Ausbau müsse die Verkehrsführung verändert werden, teilte der Autobahnbetreiber VIA Niedersachsen mit. Alle Autos und Lastwagen, die in Richtung Norden unterwegs sind, werden über Bad Gandersheim umgeleitet.

