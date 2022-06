Stand: 20.06.2022 14:12 Uhr A7 bei Lutterberg nach Unfall mit Pferdeanhänger gesperrt

Nach einem Unfall mit einem Pferdeanhänger musste die A7 in Südniedersachsen zwischen Hedemünden und Lutterberg in beiden Richtungen gesperrt gesperrt werden. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei am Montagmittag sagte, wurde bei dem Unfall kurz hinter der Werratalbrücke im Landkreis Göttingen ein Pferd verletzt, das andere lief auf die Fahrbahn.

