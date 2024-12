Stand: 11.12.2024 17:12 Uhr A7 bei Bockenem nach Unfall stundenlang gesperrt

Nach einem Unfall bei Bockenem (Landkreis Hildesheim) war die A7 in Richtung Süden am Mittwoch etwa neun Stunden gesperrt. Laut Polizei war am Mittwochmorgen zwischen Bockenem und Rhüden ein Auto auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten. Ein weiterer Pkw fuhr in das Unfallfahrzeug, ein drittes Fahrzeug wurde durch Trümmerteile beschädigt. Der Fahrer des ins Schleudern geratenen Autos kam laut Polizei schwer verletzt ins Krankenhaus. Auch der Fahrer des aufgefahrenen Autos wurde schwer verletzt. Nach dem Unfall war die Autobahn zunächst voll gesperrt, auch Gutachter waren im Einsatz. Ursprünglich sollten die Reinigungs- und Aufräumarbeiten bis zum Mittag dauern, die Autobahn konnte jedoch erst am Nachmittag wieder komplett freigegeben werden. Laut Polizei gab es auch auf den Umleitungsstrecken erhebliche Verkehrsprobleme.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.12.2024 | 13:30 Uhr