Stand: 04.04.2022 10:20 Uhr A7: Strecke zwischen Seesen und Northeim-Nord wieder frei

Die am Wochenende zwischen Seesen und Northeim-Nord gesperrte A7 ist wieder frei befahrbar. Die Sperrung wurde laut Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen in der Nacht zu Montag aufgehoben. Zuvor war der Bereich ab Freitagabend in beide Fahrtrichtungen wegen Bauarbeiten für den sechsspurigen Ausbau der A7 dicht.

VIDEO: Bauarbeiten auf A7 zwischen Northeim-Nord und Seesen (1 Min)

