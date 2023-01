A7-Sperrung bei Göttingen: Teilabschnitt bald wieder frei? Stand: 11.01.2023 16:53 Uhr Laborergebnisse zeigen: Die A7 bei Göttingen ist mit Kokosfett verunreinigt worden, nun wird anders gereinigt. So könnte der Abschnitt zwischen Hedemünden und Lutterberg noch heute freigegeben werden.

Sebastian Post von der Autobahn GmbH erklärte, die Reinigung der verschmutzten A7 sei entsprechend angepasst worden. Die Reinigungsmaschinen verwenden ihm zufolge nun einen Reinigungszusatz. Am Sonntag hatte ein Fahrzeug die wachsartige Substanz auf der Fahrbahn verloren. Des Weiteren würden Wasserstraßen verwendet, um die Fahrbahn mit hohem Druck zu reinigen. Er stellte in Aussicht, dass der Abschnitt zwischen Hedemünden und Lutterberg noch im Laufe des Tages wieder freigegeben werden könnte. Seit Montagvormittag sind 15 Spezialmaschinen im Einsatz. Die Sperrung reicht von Northeim-Nord bis Hann. Münden/Lutterberg.

Umleitungen erneut überlastet

Berufspendler benötigen in und um Göttingen und Hann. Münden den dritten Tag in Folge Geduld. Die A7-Sperrung sorgte auf den Umleitungsstrecken für Überlastung und Staus. Heute war vor allem der Bereich um Hann. Münden betroffen, wo mehrere Bundesstraßen zusammentreffen. Seit Mittwoch ist zudem eine wichtige direkte Verbindungsstraße zwischen der B80 und der Innenstadt von Hann. Münden, die zuletzt für Entlastung sorgen sollte, wegen wichtiger Arbeiten der Niedersächsischen Landesforsten gesperrt. Auch die B80 selbst ist betroffen: Um die Weserbrücke vor Überlastung zu schützen, wurde laut Straßenbaubehörde eine von zwei Spuren gesperrt. In den vergangenen Tagen war vor allem die B3 zwischen Northeim und Hann. Münden betroffen, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage des NDR in Niedersachsen sagte. Umleitungen sind unter anderem über die A2, die A33 und die A44 über Paderborn und Kassel eingerichtet.

VIDEO: A7-Umleitung: In Dransfeld wackeln die Gläser im Schrank (1 Min)

Polizei geht Hinweisen auf mehrere Fahrzeuge nach

Ermittler der Polizei gehen derweil ersten Hinweisen auf den Verursacher nach. Zeugen hatten einen weißen Tanklaster mit einem gelben Aufdruck auf der Seite gesehen, der die paraffinartige Substanz verloren haben könnte. haben. Es habe auch Hinweise auf weitere Fahrzeuge gegeben. Da nicht klar ist, ob die Substanz flüssig oder als Pulver ausgetreten ist, könnten auch Transporter die Verunreinigung verursacht haben, wie eine Polizeisprecherin auf NDR Anfrage antwortete. Die Ermittler suchen weiterhin Zeugen. Die Wache ist unter der Telefonnummer (0551) 491 - 6515 zu erreichen.

Schwer krankes Kind über gesperrte A7 transportiert

Am Dienstag ist ein Intensivtransport über die gesperrte A7 gefahren, wie Torsten Schlieper von der Leitstelle Göttingen dem NDR in Niedersachsen bestätigte. Der Intensiv-Rettungswagen habe ein schwer erkranktes Kind von Hannover nach Kassel gebracht. Man habe die Autobahn für den Transport freigegeben, um Staus auf den Ausweichstrecken auszuweichen.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder - der Tag | 11.01.2023 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Straßenverkehr