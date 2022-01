Stand: 15.01.2020 10:02 Uhr A7: Fledermäuse verzögern Ausbau bei Northeim

Die Ausbauarbeiten der Autobahn 7 zwischen Göttingen und Hannover verzögern sich um mindestens ein Jahr. Wie Philippe Rossignol, Geschäftsführer des Baukonsortiums Via Niedersachsen am Dienstag auf einer Pressekonferenz mitteilte, könne der für 2021 geplante Bauabschnitt zwischen Göttingen und Bockenem vermutlich erst Ende 2022 fertiggestellt werden. Wasserfledermäuse und archäologische Funde hätten zu der Verzögerung geführt. Bis Ende 2021 sollen immerhin zwei Teilabschnitte nördlich von Nörten-Hardenberg und südlich von Seesen für den sechsspurigen Verkehr freigegeben werden.

Wasserfledermäuse verzögerten Brückenabriss

Für den sechsspurigen Ausbau mussten 37 Brücken abgerissen und neu gebaut werden. Eine dieser alten Brücken im Bereich Northeimer Seenplatte habe als Sommerquartier für geschützte Wasserfledermäuse gedient. An den Northeimer Kiesteichen bauten Tierschützer Ersatzquartiere, die allerdings nicht gleich angenommen wurden. Stattdessen suchten sich die Wasserfledermäuse eine andere Autobahnbrücke als Unterkunft, wodurch sich die Arbeiten an dieser Stelle verzögert haben. Die Neuansiedlung sei dann erst nach mehreren Versuchen geglückt, so Rossignol.

Bergung archäologischer Funde dauerte eineinhalb Jahre

Bei Eboldshausen im Landkreis Northeim brachten außerdem archäologische Funde die Arbeiten zeitweise zum Erliegen. Die Bergung und Konservierung von rund 1.000 Objekten aus der Jungsteinzeit habe mehr als 80 Wochen gedauert. In der Umgebung des antiken Schlachtfeldes am Harzhorn seien ebenfalls Artefakte gefunden worden, unter anderem Speerspitzen.

