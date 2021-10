Stand: 20.10.2021 10:02 Uhr A7-Brücke bei Lütgenrode: Monteur stirbt nach Arbeitsunfall

Ein Bauarbeiter hat sich am Dienstag bei einem Arbeitsunfall im Landkreis Northeim tödlich verletzt. Wie die Polizei in Northeim berichtet, war der 32-Jährige von der Brücke der Autobahn 7 über die B446 bei Lütgerode an der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg abgerutscht und mehrere Meter in die Tiefe gefallen. Ein Rettungshubschrauber hat den Mann ins Krankenhaus gebracht, dort ist er wenig später gestorben. Es sei nicht auszuschließen, dass der Mann bei der Arbeit fehlerhaft gesichert war.

