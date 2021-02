A7-Ausbau deutlich teurer: Betreiber will Geld vom Bund Stand: 17.02.2021 06:30 Uhr Via Niedersachsen, der private Betreiber der A7 zwischen Bockenem (Landkreis Hildesheim) und Göttingen, fordert Geld vom Bund. Beim Ausbau der A7 seien hohe Mehrkosten angefallen, so die Begründung.

von Katharina Seiler

Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums an Victor Perli, den niedersächsischen Bundestagsabgeordneten der Linken aus dem Wahlkreis Salzgitter/Wolfenbüttel/Vorharz, hervor, die NDR 1 Niedersachsen vorliegt. Diese Mehrkosten seien entstanden, da der Bauablauf gestört wurde und es zu einem Mehraufwand gekommen sei, heißt es in dem Schreiben des Bundesverkehrsministeriums.

Wasserfledermäuse und Steinzeit-Funde

Der sechsspurige Ausbau der A7 zwischen Bockenem und Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) hat sich um 74 Millionen Euro verteuert, weil unter anderem Wasserfledermäuse umgesiedelt werden mussten. Außerdem waren bei den Arbeiten rund 1.000 archäologische Funde aus der Steinzeit gefunden worden.

Schlichtungsverfahren läuft

Die daraus entstandenen Mehrkosten sind nach Ansicht des privaten Autobahnbetreibers nicht zu vertreten und müssten vom Auftraggeber - also vom Bund - getragen werden. Deshalb läuft derzeit ein Schlichtungsverfahren. Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums habe man sich bereits über die strittigen Fragen verständigt. Das Verfahren soll noch in diesem Frühjahr abgeschlossen werden. Perli geht davon aus, dass es dabei um sehr viel Geld geht und will vom Bundesverkehrsministerium nun wissen, welcher finanzielle Schaden dem Steuerzahler konkret beim Bau der A7 drohen könnte.

