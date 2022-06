Stand: 16.06.2022 07:36 Uhr A7-Ausbau: Abschnitt in Südniedersachsen über Nacht gesperrt

Die Autobahn 7 in Südniedersachsen wird in der Nacht zu Freitag in Richtung Kassel gesperrt. Im Zuge des Fahrbahnausbaus wird die Verkehrsführung geändert, wie die Betreibergesellschaft Via Niedersachsen mitteilte. Betroffen ist demnach der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Seesen (Landkreis Goslar) und Northeim-Nord. Das Autobahnteilstück ist von heute Abend 20 Uhr bis voraussichtlich Freitagmorgen um 5 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird den Angaben zufolge über nahe gelegenen Bundesstraßen umgeleitet. Autofahrer werden gebeten, nicht den Navigationsgeräten zu folgen, um Staus zu vermeiden. Seit 2017 wird die A7 zwischen Seesen und Northeim auf 29,2 Kilometern Länge auf sechs Spuren ausgebaut. Der Verkehr wird seitdem überwiegend über zwei Spuren je Richtung an der Baustelle vorbeigeführt. Die Freigabe ist für das Jahresende anvisiert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.06.2022 | 06:30 Uhr