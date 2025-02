Stand: 26.02.2025 12:01 Uhr A7: 200 Kilo Marihuana in Kühltransporter gefunden

Der Zoll hat an der Autobahn 7 bei Seesen (Landkreis Goslar) in einem spanischen Lastwagen über 200 Kilogramm Marihuana gefunden. Die Drogen mit einem Straßenverkaufswert von über zwei Millionen Euro waren den Angaben zufolge in mehreren Kartons hinter Kleintiereinstreu versteckt. "Eine solche Menge Cannabis ist auch für uns nicht alltäglich und es liegt der Verdacht eines gewerblichen Verbringens nahe. Dies wäre nach dem Gesetz ein besonders schwerer Fall“, so Zolloberinspektorin Nadine Battmer vom Hauptzollamt Braunschweig. Das Marihuana wurde sichergestellt und von Kräften der Autobahnpolizei Hildesheim und dem Technischen Hilfswerk aus Northeim abtransportiert. Der 60-jährige Fahrer sitzt in Untersuchungshaft. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren.

