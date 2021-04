Stand: 28.04.2021 07:31 Uhr A38: Bauarbeiten an Heidkopftunnel sollen bald enden

Auf der A 38 bei Göttingen stehen die Bauarbeiten am Heidkopftunnel kurz vor dem Abschluss. Doch Verkehrsteilnehmer müssen am kommenden Wochenende noch einmal Geduld haben. Die Nordröhre wird von Sonnabend bis Montag voll gesperrt, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Grund sind Arbeiten an Kabelschächten und Not-Querungs-Buchten. Der Verkehr in Richtung Göttingen wird dann umgeleitet. Auf den umliegenden Straßen wird deshalb am Wochenende mit Problemen gerechnet. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

