A2 nach Unfall mit Gefahrguttransporter gesperrt

Auf der Autobahn 2 ist am Dienstagmorgen ein Gefahrguttransporter verunglückt. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, waren nach Angaben der Autobahnpolizei drei Lastwagen in einen Auffahrunfall in Höhe des Rastplatzes Essehof in der Gemeinde Lehre (Landkreis Helmstedt) verwickelt. Die Ladefläche eines Lasters wurde aufgerissen und das geladene Carbon-Granulat verteilte sich auf die Fahrbahn. Verletzt wurde niemand. Die Aufräumarbeiten sollen noch bis Donnerstag dauern. Die A2 ist zwischen dem Kreuz Wolfsburg/Königslutter und Braunschweig-Ost gesperrt. Der Verkehr wird über den Rastplatz geleitet.

