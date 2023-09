Stand: 14.09.2023 11:01 Uhr A2 nach Lkw-Unfall bei Braunschweig gesperrt

Nach einem Unfall mit drei beteiligten Lastwagen ist die A2 in Braunschweig Richtung Magdeburg voll gesperrt. Nach Angaben eines Polizeisprechers fuhr ein Lkw am Donnerstagmorgen an einer Baustelle auf zwei weitere Lkw auf. Der Unfallfahrer wurde demnach schwer verletzt. Sein Auflieger sei beschädigt worden und ein Teil seiner Ladung verloren gegangen: Stahl und Milch. Die Aufräumarbeiten zwischen den Anschlussstellen Braunschweig-Nord und Braunschweig-Ost werden voraussichtlich mindestens bis zum Nachmittag dauern, wie es weiter hieß. Solange werde der Verkehr über die A391 und die A39 umgeleitet.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.09.2023 | 11:00 Uhr