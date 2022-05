A2 bei Helmstedt: Kilometerlanger Stau nach Lkw-Unfall Stand: 24.05.2022 11:01 Uhr Ein schwerer Lkw-Unfall sorgt seit dem Morgen für einen kilometerlangen langen Stau auf der A2 bei Helmstedt. Auch die Umleitungsstrecken sind teilweise dicht.

Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 6.45 Uhr nahe der Abfahrt Marienborn-Helmstedt in Fahrtrichtung Braunschweig. Zwei Lastwagen fuhren demnach an der Ausfahrt zum Rasthof Lappwald aufeinander auf. Das Führerhaus eines der beiden Lkw wurde zerstört. Verletzt wurde laut Polizei aber niemand. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Auch konnte die Polizei noch keine Angaben dazu machen, was die Lkw geladen haben.

Auch die Umleitungsstrecke ist überlastet

Weil bei dem Unfall Kraftstoff ausgelaufen ist, muss die A2 gereinigt werden. Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dahinter staut sich der Verkehr zurzeit auf einer Länge von acht Kilometern. Auch die Umleitungsstrecke über die B1 über Uhrsleben, Erxleben und Morsleben bis Helmstedt ist abschnittsweise überlastet.

Zehntausende Fahrzeuge nutzen täglich die A2 als Haupt-Verkehrs-Achse zwischen Ost und West. Immer wieder kommt es dort zu schweren Lkw-Unfällen.

