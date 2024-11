Stand: 26.11.2024 06:34 Uhr A2 bei Braunschweig nach Lkw-Unfall bis zum Abend gesperrt

Auf der A2 bei Braunschweig kommt es heute nach einem Lkw-Unfall weiterhin zu Verkehrsbehinderungen. Im Kreuz Braunschweig-Nord ist die Fahrbahn in Richtung Hannover bis voraussichtlich 18 Uhr gesperrt, ebenso die Überleitung zur A391 in Richtung Gifhorn. Infolge eines Lkw-Unfalls kurz hinter der Anschlussstelle Braunschweig-Flughafen waren am Montag Hunderte Liter Diesel aus einem Tanklastwagen ausgelaufen. Der Lastwagen war den Angaben zufolge gegen einen Fahrbahnteiler gestoßen und umgekippt. Die Bergung gestaltet sich laut Feuerwehr schwierig. Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Die Polizei geht von einem Schaden im sechsstelligen Bereich aus.

