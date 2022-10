Stand: 19.10.2022 12:00 Uhr A2 bei Braunschweig: 500.000 Euro Schaden nach Stau-Unfall

Eine Unfallserie hat auf der Autobahn 2 bei Braunschweig am Mittwochvormittag den Verkehr massiv behindert. Zunächst hatte laut Polizei ein 46 Jahre alter Lkw-Fahrer zwischen der Anschlussstelle Braunschweig-Watenbüttel und der Tank- und Rastanlage Zweidorfer Holz ein Stauende in einem Baustellenbereich übersehen. Er fuhr mit seinem Gespann auf einen Autotransporter, der Neuwagen geladen hatte, auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen Pkw mit Anhänger geschoben. Der 30 Jahre alter Fahrer eines folgenden Sattelzugs konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Unfallstelle. Die beiden Männer blieben ebenso wie die Fahrer des Pkw-Gespanns und des Autotransporters unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf etwa eine halbe Million Euro.

