Stand: 26.09.2019 06:51 Uhr

A2-Sperrung soll am Nachmittag aufgehoben werden

Nach dem schweren Unfall mit einem Gefahrgut-Transporter soll die A2 zwischen Braunschweig-Watenbüttel und Peine heute am frühen Nachmittag in beiden Richtungen wieder frei befahrbar sein. Das teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Nach Angaben der Polizei musste nach dem Austreten der ätzenden Flüssigkeit die Fahrbahn in der Nacht neu asphaltiert werden. Bis wieder Lastwagen und Autos darüber rollen können, müssen etwa sieben Stunden vergangen sein. Die Sperrung in Richtung Hannover war bereits am Mittwochnachmittag aufgehoben worden. Der Unfall hatte sich am Dienstagmorgen ereignet.

Ausgelaufene Säure: A2 bleibt teilweise gesperrt NDR//Aktuell - 25.09.2019 16:00 Uhr Zwischen Peine-Ost und Braunschweig-Watenbüttel sind vier Lkw ineinandergerast, einer hatte Salpetersäure an Bord. Insgesamt 36 Personen wurden verletzt, zwei Lkw-Fahrer schwer.







4,4 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Polizei rät weiter zu Umfahrung

Bis zur Freigabe bittet die Polizei alle Autofahrer, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren. Auf den Umleitungsstrecken über die A7 und A39 kam es am Mittwoch zu längeren Staus.

36 Menschen mussten dekontaminiert werden

An dem Unfall am Dienstagmorgen waren vier Lastwagen beteiligt, darunter der Gefahrgut-Transporter, aus dem Salpetersäure austrat. Verursacher war nach Polizeiangaben ein 48 Jahre alter Lkw-Fahrer, der ein Stauende übersehen und den stehenden Gefahrgut-Transporter auf zwei weitere Lastwagen geschoben hatte. Alle vier Fahrer wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Außerdem mussten 36 Menschen, darunter Polizisten, Feuerwehrleute, und Pressevertreter dekontaminiert und in Krankenhäuser gebracht werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe aber zu keiner Zeit bestanden, sagte der Sprecher. Zunächst hatte die Polizei Anwohner vorsorglich aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren an den Aufräumarbeiten auf der A2 beteiligt, wegen der gefährlichen Säure arbeiteten sie zum Teil in Schutzanzügen.

Was ist Salpetersäure? Salpetersäure (HNO3) ist eine farblose, stechend riechende Flüssigkeit, die stark ätzend wirkt. Sie wird unter anderem zur Herstellung von Düngemitteln, Farbstoffen, Desinfektionsmitteln und Sprengstoffen eingesetzt. Bei Hautkontakt können schwer heilende Wunden entstehen, das Einatmen der Dämpfe führt zu toxischen Lungenödemen. In Verbindung mit anderen Stoffen kann Salpetersäure heftige Reaktionen auslösen. Bei Berührung mit brennbaren Stoffen besteht Feuergefahr. (Quelle: dpa)

Fahrbahn durch Folgeunfälle im Stau beschädigt

Im Stau kam es zu mehreren Folgeunfällen. Bei einem Zusammenstoß in Höhe Hämelerwald wurden drei Menschen verletzt. Bei einem weiteren Unfall mit Lkw-Beteiligung kippte ein Sattelschlepper um und lag quer auf allen drei Fahrstreifen. Dabei wurde die Fahrbahn stark beschädigt. Sie musste abgefräst und neu asphaltiert werden.

A2: Vollsperrung nach Gefahrgutunfall











Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. (13.09.2019) mehr 02:32 Hallo Niedersachsen Gefahrgut erschwert Rettungsarbeiten auf der A2 Hallo Niedersachsen Bei einem Unfall auf der A2 ist aus einem Gefahrguttransporter Salpetersäure ausgetreten. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an - zum Teil in Schutzanzügen. Video (02:32 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.09.2019 | 17:00 Uhr