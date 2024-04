Stand: 11.04.2024 11:23 Uhr Nach Verfolgungsfahrt und Unfall: Polizei nimmt Mann fest

Die Polizei hat auf der A2 bei Helmstedt einen 19-Jährigen festgenommen. Er hatte sich zuvor in einem offenbar gestohlenen Auto eine Verfolgungsjagd mit den Beamten geliefert. Am frühen Donnerstagmorgen wollte die Polizei nach eigenen Angaben den jungen Autofahrer kontrollieren. Doch dieser reagierte nicht auf die Haltesignale, drückte stattdessen aufs Gas. An der Anschlussstelle Helmstedt-Zentrum A2 kam der 19-Jährige von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei ermittelt gegen den Mann.

