Stand: 07.09.2019 09:30 Uhr

A2: Fahrbahn nur einspurig nach schweren Unfällen

Nach zwei schweren Unfällen am Freitag ist die Sperrung der Autobahn 2 bei Braunschweig in der Nacht aufgehoben worden. In Richtung Hannover ist zwischen Braunschweig-Ost und Braunschweig-Flughafen wegen der Fahrbahnerneuerung allerdings derzeit nur eine Spur befahrbar. Wann der Verkehr hier wieder normal fließen kann, ist noch unklar. "Das kann bis Sonntag oder sogar Montag dauern", sagte eine Sprecherin NDR.de. Durch das Feuer war der Asphalt auf einer Länge von etwa 140 Metern beschädigt worden, wie die Polizei NDR 1 Niedersachsen sagte.

Sattelzüge ausgebrannt: Schwerer Unfall auf A2 Hallo Niedersachsen - 06.09.2019 19:30 Uhr Bei einem Unfall zwischen Kreuz Wolfsburg/Königslutter und Braunschweig-Nord sind auf der A2 drei Sattelzüge ausgebrannt. Es gab mehrere Verletzte und Schwerverletzte.







4,4 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zunächst Unfall mit Lkw, Auto und Reisebus

In der Nacht zu Freitag waren auf der Autobahn zunächst ein Lkw und ein Auto zusammengestoßen. "In das unbeleuchtete Auto auf dem Mittelstreifen fuhr dann ein Reisebus", sagte eine Polizeisprecherin. Der Autofahrer und zwei Personen in dem Bus wurden leicht verletzt. In dem sich dahinter aufbauenden Stau fuhren dann zwei Kilometer weiter drei Lkw ineinander und fingen Feuer. Dem Fahrer des ersten Sattelzugs gelang es laut Polizei, seine Maschine rechtzeitig vom Auflieger abzukoppeln.

Schaden bei etwa 600.000 Euro

Entgegen erster Angaben verletzten sich nicht nur zwei, sondern alle drei Lastwagenfahrer sowie ein Beifahrer bei dem Zusammenstoß. Zwei Lastwagen und ein Auflieger brannten komplett aus. Insgesamt waren mehr als 110 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 600.000 Euro.

NDR Verkehrsstudio Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 06.09.2019 | 14:30 Uhr