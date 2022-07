Stand: 24.07.2022 12:28 Uhr 98-Jähriger fährt in falscher Richtung durch den Kreisverkehr

Am Samstag ist ein 98-jähriger Mann in Wolfenbüttel in den Gegenverkehr und in falscher Richtung durch einen Kreisverkehr gefahren. Die Polizei teilte am Sonntag mit, dass andere Autofahrer teilweise nur durch eine Vollbremsung einen Unfall verhindern konnten. Laut Polizeiangaben hatten die Beamten vor Ort den Eindruck, dass der 98-Jährige geistig sowie körperlich nicht mehr in der Lage war, ein Fahrzeug sicher zu steuern. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.07.2022 | 11:00 Uhr