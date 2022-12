Stand: 29.12.2022 17:13 Uhr 96-Jährige stirbt bei Autounfall im Landkreis Holzminden

In Lenne (Landkreis Holzminden) ist am Donnerstagmittag bei einem Autounfall eine 96-Jährige ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei ist ein 75-Jähriger zwischen Lenne und Wickensen krankheitsbedingt von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Seine 96-Jährige Beifahrerin verstarb noch am Unfallort. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

