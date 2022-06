Stand: 09.06.2022 19:50 Uhr 93-jähriger Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß

Ein 93-Jähriger ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen auf der Bundesstraße 188 im Landkreis Helmstedt tödlich verletzt worden. Der Autofahrer aus Wolfsburg geriet laut Polizei am Donnerstag aus bisher unbekannter Ursache zwischen Danndorf und Vorsfelde auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Nach dem Zusammenstoß geriet der Lastwagen ins Schleudern und kam in einem Graben zum Stehen. Dort ging der Lastwagen in Flammen auf. Er wurde völlig zerstört. Der Fahrer des Wagens, ein 22-Jähriger aus Brandenburg, konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrerhaus befreien. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

