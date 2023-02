Stand: 27.02.2023 17:07 Uhr 87-jähriger Pedelec-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

In der Gemeinde Lehre im Landkreis Helmstedt ist ein 87-jähriger Pedelec-Fahrer an der Landstraße 295 von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann starb demnach noch an der Unfallstelle. Die 47-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittler hoffen den Angaben zufolge zudem auf Zeugen des Unfalls.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.02.2023 | 15:00 Uhr