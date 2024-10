Stand: 29.10.2024 11:11 Uhr 87-jähriger Kornelius K. aus Hann. Münden vermisst

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 87-Jährigen aus Hann. Münden (Landkreis Göttingen). Kornelius K. wird nach Polizeiangaben seit Sonntagnachmittag vermisst. Am frühen Montagmorgen wurde er in einem Supermarkt im Stadtteil Neumünden gesichtet, danach verlor sich die Spur. Er könnte in Richtung Norddeutschland unterwegs sein, sicher sei dies aber nicht, erklärte die Polizei. Der Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß und laut Polizei nicht gut zu Fuß. Vermutlich trägt er eine braune Hose, eine kariertes Hemd sowie einen Hut. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnumer (05541) 95 10 entgegen.

