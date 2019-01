Stand: 31.01.2019 09:22 Uhr

87 alte Ahornbäume in Braunschweig werden gefällt

In Braunschweig dürfen 87 Ahornbäume in der denkmalgeschützten Jasperallee gefällt werden. Die Pläne der Stadt, die Ahorne durch junge Linden zu ersetzen, entsprächen den Anforderungen an eine denkmalgeschützte Allee, heißt es in einem Schreiben des Wissenschaftsministeriums vom Mittwoch. Die Stadt begründet ihr Vorhaben damit, dass die Ahorne überwiegend in einem schlechten Zustand seien. Ziel sei es, das Erscheinungsbild der Jasperallee mittel- und langfristig zu bewahren. Die Bürgerinitiative (BI) Baumschutz Braunschweig hatte sich für den Erhalt der Ahorne eingesetzt. Nur Bäume, die nicht mehr zu retten seien, sollten durch junge Linden ersetzt werden. Seit etwa 100 Jahren sehe die Jasperallee so aus wie heute und genau so stehe sie seit 1995 unter Denkmalschutz. Ein kompletter Austausch der Ahorne würde die Straße für 20 bis 50 Jahre in einem traurigen Bild erscheinen lassen und für die Bürger, das Stadtklima, die Umwelt und Natur einen "enormen Verlust" bedeuten, so die BI. Gegen die Fällung waren vor knapp drei Wochen 400 Menschen auf die Straße gegangen.

Demo: Braunschweiger wollen Ahorn-Allee retten Hallo Niedersachsen - 12.01.2019 19:30 Uhr Die Stadt Braunschweig will 114 Linden in der Jasperallee pflanzen, dafür sollen die Ahornbäume dort weichen. Vor dem Abholztermin macht eine Bürgerinitiative noch mal mobil.







3,83 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen 02:25 extra 3 Realer Irrsinn: Bäume fällen für neue Bäume extra 3 Braunschweig holt die gute alte Zeit zurück. Da der historische Ursprung der Jasperallee sehr sicher eine Lindenallee war, sollen nun anstelle der 87 Ahorne für 390.000 Euro Linden gepflanzt werden. Video (02:25 min) Braunschweig: Protest gegen Fällung von 87 Bäumen 87 alte Ahorn-Bäume sollen nach dem Willen der Stadt Braunschweig in der Jasperallee durch junge Linden ersetzt werden. 400 Menschen haben nun für den Erhalt der Allee demonstriert. (12.01.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 31.01.2019 | 07:30 Uhr