Stand: 08.01.2025 13:14 Uhr 85-Jährige will in Gifhorn Tochter bei der Polizei "auslösen"

Eine 85-jährige Gifhornerin ist beinahe Opfer eines Schockanrufs geworden. Nur weil sie nicht auf einen Rückruf wartete, sondern direkt zur Polizei ging, flog der versuchte Betrug vor einer Geldübergabe auf. Wie die Polizei mitteilt, erschien die 85-Jährige am Dienstagvormittag auf der Wache in Gifhorn. Sie berichtete den Angaben zufolge sehr aufgelöst, dass sie ihre Tochter "auslösen" wollte. Diese habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem jemand ums Leben gekommen sei. Die Kaution belaufe laut einem Polizisten, mit dem sie zuvor telefoniert habe, auf 75.000 Euro. Den Beamten in der Dienststelle sei schon bei den ersten Worten klar gewesen: die Frau wurde von einem Betrüger angerufen.

