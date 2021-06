Stand: 06.06.2021 16:38 Uhr 84-Jährige bei Brand in Seniorenheim in Moringen verletzt

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Moringen (Landkreis Northeim) ist in der Nacht zu Sonntag eine Frau verletzt worden. Laut Polizei hatte ein Duschstuhl in dem Zimmer der 84-jährigen Bewohnerin vermutlich durch eine brennende Zigarettenkippe Feuer gefangen. Ein Rauchmelder alarmierte eine Pflegekraft, die den Duschstuhl auf den Balkon bringen konnte. Die Feuerwehr löschte ihn dort. Die Frau kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

